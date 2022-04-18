العهد بطلاً للدوري اللبناني للمرة الثامنة

2022/04/18 | 18:57 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة – واع

أحرز نادي العهد لكرة القدم لقب الدوري اللبناني لكرة القدم للمرة الثامنة في تاريخة، وذلك قبل ثلاث مراحل من اختتام البطولة إثر فوزه على مضيفه التضامن صور 4-صفر، اليوم الاثنين، في المرحلة السابعة من الدور الثاني بالدورة السداسية.

واستفاد "المارد الأصفر" من خسارة ملاحقه المباشر البرج أمام الأنصار صفر-2 على ملعب جونية البلدي.

ورفع العهد رصيده إلى 46 نقطة أمام البرج الذي تجمد رصيده عند 36، وبات مركز البرج كوصيف مهددا مع اقتراب الأنصار برصيد 32 نقطة.

وهذه المرة الثامنة التي يحرز فيها العهد لقب البطولة منذ العام 2008، إذ ظفر بباكورة ألقابه على ملعب مدينة صور الجنوبية مستفيداً من تعادل القطبين النجمة والأنصار حينها 1-1، ثم توج باللقب أعوام 2010، 2011، 2015، 2017، 2018 و2019.

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