خوفًا على استهلاك المياه.. بابل ستزرع البقوليات فقط خلال الصيف والشعير والحنطة والذرة خارج الخطة

2022/04/18 | 18:57 - المصدر: يس عراق

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يس عراق: بغداد

حددت دائرة الزراعة في بابل، اليوم الاثنين، المحاصيل المشمولة بالخطة الصيفية، فيما حذرت من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.وقال مدير زراعة بابل ثامر عبد جاسم الخفاجي إن “الموسم الزراعي الصيفي المقبل سيقتصر على المحاصيل ذات الاحتياج القليل من المياه مثل البقوليات”.وأضاف، أن “على جميع المزارعين في المحافظة، ضرورة الالتزام بقرار وزارة الموارد المائية وعدم زراعة المحاصيل ذات الاستهلاك العالي للمياه، مثل محاصيل الحنطة والشعير والذرة الصفراء بسبب شحِّ المياه خلال الصيف”.وتابع أن “دائرة الزراعة في المحافظة حريصة على ديمومة العلاقة بينها وبين المزارعين من أجل دعم هذا القطاع المهم والحيوي لرفد السلَّة الغذائية المحليّة”، داعياً المزارعين إلى تسويق جميع المحاصيل، لاسيما محصول الحنطة إلى مخازن وزارة التجارة من أجل تشجيع المنتوج الوطني ودعم البطاقة التموينية”.

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