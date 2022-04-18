صنع في مصر.. - محمد عبعوب

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(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#محمد_عبعوب محمد عبعوب 17 فبراير 2008عنوان يوحي الى المشتري في اسواقنا بسوء البضاعة والغش فيها و عدم صلاحيتها للاستهلاك البشري حين تكون البضاعة غذائية او دوائية..



هذه حقيقة معاشة لا يمكن ان يفندها متابع او مدقق، وليس من السهل تغييرها او تبديلها في وعي المواطن ..لكن بعد زيارة قادتني الى مصر وتحديدا الى القاهرة والاسكندرية اكتشفت أن المنتجات التي تصدر الى اسواقنا تحت عنوان "صنع في مصر" ليس ......





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