ماذا حدث لمئات البحارة الروس الذين كانوا على متن الطراد

2022/04/18 | 19:25 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يبدو أن قصة الطراد الروسي "موسكفا" تشوبها ثغرات كبيرة، فبينما تقبع السفينة الحربية، التي كانت الرائدة في أسطول البحر الأسود الروسي، الآن في قاع البحر، تتضارب الروايات بين أوكرانيا التي تدعي أنها ضربتها بصواريخ مضادة للسفن وروسيا التي تحاول قول خلاف ذلك.

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