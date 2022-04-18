النفط تحدد موعد استئناف التصدير من ميناء العمية في البصرة

2022/04/18 | 19:28 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد- واع- نصار الحاج

أشرت وزارة النفط، اليوم الإثنين، خللاً تسبب بإيقاف العمل في ميناء العمية بمحافظة البصرة، فيما حددت موعداً محتملاً لاستئنافه.

وقال معاون المدير العام لشركة نفط البصرة لشؤون الخطط والموازنات أحمد فاضل دهيم، لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "لا مشكلة في ميناء العمية وهو جاهز للعمل لكن الخلل الموجود فيه يكمن في الأنبوب الناقل والمُصدِّر إذ إن عمره التشغيلي قد استوفى"، لافتاً إلى "وجود عقد مع شركة لفحص الأنبوب وإصلاح موقع الخلل المحدد فقط".

وأضاف دهيم، أنه "في حال تبين إمكانية الاستفادة من الأنبوب سيكون إصلاحه بالكامل كمرحلة ثانية"، متوقعاً أن "تكون عودة العمل في الميناء نهاية العام الحالي 2022".

وتابع، أنه "يجري حالياً إنضاج عقد إكمال الأنبوب الثالث والذي يغذي ميناء العمية كذلك، ويمكن أن يدخل الأنبوب للعمل نهاية عام 2023"، مؤكداً أن "هذا الأنبوب سيزيد الطاقة للميناء".

وفي وقت سابق، حددت شركة نفط البصرة، الأحد (27/آذار/2022)، القيمة المتوقعة لمشروع أنابيب التصدير البحرية، فيما أشارت إلى أن المشروع سيرفع الطاقة التصديرية إلى 6 ملايين برميل يومياً.

وقال دهيم، في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع)، إن "مشروع أنابيب التصدير البحرية، يعد من المشاريع الستراتيجية على مستوى المنطقة لتصعيد الطاقة التصديرية للنفط الخام بالمنافذ الجنوبية من 3،5 ملايين الى 6 ملايين في العام 2026".

وأوضح دهيم، أن "المشروع، سيشمل مد انبوبين بحريين بسعة 48 انج، وتأهيل ميناءي البصرة والعمية، بالإضافة إلى بناء منصة بحرية لمستلزمات المرونة في تصدير انواع النفط وعمل أجهزة القياس".

وأضاف، أن "الشركة، الان في طور الاعداد وتهيئة العروض ولشركات عالمية كبرى"، مؤكدا أن "الشركة بانتظار اقرار المشروع في الموازنة وتبلغ القيمة المتوقعة للمشروع ما يقارب المليار دولار".

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