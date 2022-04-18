القبض على ارهابي كان يقوم بنقل الاموال الى داعش من احدى دول الجوار

2022/04/18 | 19:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- خلية الإعلام الأمني ================ وكالة الاستخبارات : بعملية استخباراتية في نينوى القبض على ارهابي عمل بمايسمى ديوان القضاء والمظالم ويقوم بنقل الاموال الى عصابات داعش بين العراق واحدى دول الجوار ================== تمكنت وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية في وزارة الداخلية من القاء القبض على احد قيادات داعش والمكنى (هاني) والذي عمل بمايسمى ديوان القضاء والمظالم بقاطع […]

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