الفتح يتهم الاحزاب الكردية بالتواطئ مع تركيا وسط انشغال بغداد سياسيا

2022/04/18 | 19:38 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد … اتهم عضو تحالف الفتح، كريم المحمداوي، اليوم الاثنين، الاحزاب الكردية الرئيسية في اقليم كردستان بالتواطئ مع تركيا في ظل وجود توغل عسكري ميداني شمال العراق.وقال المحمداوي في تصريح لوكالة /المعلومة/، ان “التوغل التركي في شمال العراق جاء بعد استغلال مشاكل الكتل السياسية فيما بينها بشان تشكيل الحكومة المقبلة”.واشار الى ان “بعض […]

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