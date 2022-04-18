البرلمان الأردني يطالب الحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمّان

2022/04/18 | 19:42 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث تيوز / وافق مجلس النواب الأردني، اليوم الاثنين، على رفع طلب للحكومة بطرد السفير الإسرائيلي في عمان، احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية الأخيرة في القدس.وأفادت وكالة الأنباء الأردنية “بترا”، بأن مجلس النواب طالب في جلسته اليوم، بطرد السفير الإسرائيلي في عمان؛ احتجاجا على الاعتداءات الإسرائيلية في القدس الشريف.ووافق المجلس على رفع مذكرة نيابية […]

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