2022/04/18 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جورج تنت: سنواتي في CIA محطات سرية من غزو العراق وإحتلاله في قلب العاصفة محمد مظفر الادهمي عشية احداث ايلول – في يوم الأربعاء الثاني عشر من سبتمبر ، الذي ش?د بزوغ فجر أول يوم لعالم جديد أصابه الجنون .وفي ساعة مبكرة من صباح ذلك اليوم ، ركبت مروحية كانت بانتظاري ، لكي […]

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