2022/04/18 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كلام هلوسة – سعيد ياسين نحن العراقيون كأننا خلقنا للنواح،العاشق ينوح،الفرحان ينوح,المفجوع ينوح،الناجح ينوح،الفاشل ينوح،المغني ينوح،ننوح على الماضي وننوح على الحاضر،ذاكرتنا حديدية ونتهم بذاكرة السمك،بس اريد أعرف أحنه شنريد وشيريدون من عدنه،ما علينه ليش البيت نظيف ونذب الزبالة بالشارع.

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