2022/04/18 | 20:36 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نظرة لحياتنا من داخل شاشة تلفاز – ديانا سعد كاظم سهرة جميلة امام شاشة التلفاز برفقة ابريق الشاي وزوجة مليئة بالتناقض مع صحن مكسرات وعلبة شوكولا من الاسبوع الماضي مع صحن فواكه شبه متعفن امام زخمة اخبار شديدة التفاهة وافلام متكررة كل عطلة نهاية اسبوع كانت ليلة جمعة كئيبة عادية الجميع يشعرُ بالضجر من هذا […]

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