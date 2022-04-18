القبض على 14 متهما بزيادة الأسعار في ثلاث محافظات

2022/04/18 | 20:39 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أعلنت جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، عن إلقاء القبض على (14) متهماً بزيادة الأسعار في محافظات نينوى وواسط والبصرة.وذكر الجهاز في بيان ورد إلى إيرث نيوز، أن “المفارز الاقتصادية للجهاز تمكنت من اعتقال (14) متهماً بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية في محافظات نينوى وواسط والبصرة منذ بدء الحملة التي يجريها الجهاز لمراقبة […]

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