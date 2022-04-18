2022/04/18 | 20:47 - المصدر: قناة التغيير

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عاجل | مصدر: اشتباكات بين الجيش العراقي وعناصر موالين لحزب العمال في سنجار

مصدر: اصابة جندي بالجيش العراقي ومواطن جراء اشتباكات مع مسلحين موالين لحزب العمال

مصدر:الجيش العراقي احكم سيطرته على نقطة تفتيش تابعة لمسلحين موالين لحزب العمال بسنجار

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