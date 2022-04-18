الزراعة توضح المحاصيل غير المشمولة بالخطة الصيفية في بابل

2022/04/18 | 20:49 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ بغداد… حددت دائرة الزراعة في بابل، الاثنين، المحاصيل المشمولة بالخطة الصيفية، فيما حذرت من زراعة المحاصيل التي تستهلك كميات كبيرة من المياه.وقال مدير زراعة بابل ثامر عبد جاسم الخفاجي للوكالة الرسمية وتابعته /المعلومة/، إن “الموسم الزراعي الصيفي المقبل سيقتصر على المحاصيل ذات الاحتياج القليل من المياه مثل البقوليات”.وأضاف، أن “على جميع المزارعين […]

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