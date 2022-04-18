2022/04/18 | 20:51 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جدّد نواب مغربيون، الاثنين، الدعوة لوضع سقف لأسعار الوقود، منتقدين أرباحاً "فاحشة" تحقّقها شركات التوزيع التي تعود ملكية أبرزها إلى رئيس الحكومة، عزيز أخنوش، ما يثير أيضا تساؤلات حول "تضارب للمصالح".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (المغرب.. أسعار الوقود تثير تساؤلات "الأرباح الفاحشة" وتضارب المصالح) نشر أولاً على موقع (الحرة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (المغرب.. أسعار الوقود تثير تساؤلات "الأرباح الفاحشة" وتضارب المصالح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحرة).