المانيا وبرنامج الاغذية يقدمان الدعم لاكثر من 100 الف شخص بالعراق

2022/04/18 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - ترجمة

قدم برنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة ووزارة التعاون الاقتصادي والتنمية الفيدرالية الألمانية، معًا الدعم لـ104،500 شخص من المجتمعات الضعيفة في العراق لإعادة بناء سبل عيشهم بعد الصراع والتكيف مع تغير المناخ.

وبحسب تقرير برنامج الاغذية العالمي الذي ترجمته (بغداد اليوم)، قال السفير الألماني لدى جمهورية العراق، مارتن جاغر: إن "التفكير في أن الناس في العراق في هذه الأوقات لا يزالون يعانون من انعدام الأمن الغذائي أمر لا يطاق بالنسبة لي".

وأضاف أن "ألمانيا ملتزمة بمساعدة الشعب العراقي على بناء مرونة اقتصادية بالنظر إلى أن هذا هو أساس النمو والاستقرار، نحن نشجع العديد من البرامج الثنائية والمتعددة مثل الخطة الإستراتيجية لبرنامج الأغذية العالمي لتعزيز الأمن الغذائي وسنواصل القيام بذلك".

وتابع: "ألمانيا لديها مصلحة في أن ترى أكثر الفئات ضعفا مدعومة، وهيكل ضمان اجتماعي فعال بالإضافة إلى عراق مزدهر ومستقر".

وقال علي رضا قريشي، ممثل برنامج الأغذية العالمي في العراق: "تعد ألمانيا شريكًا مهمًا للغاية لبرنامج الأغذية العالمي، وقد ساعد دعمهم المرن متعدد السنوات العراقيين الأكثر ضعفًا على إعادة تأسيس سبل عيشهم في مناطق العودة، ومكننا من العمل مع الحكومة العراقية والشركاء لتقديم حلول مبتكرة ذكية لمساعدة المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة على التكيف".

وأوضح أنه "بالتوازي مع ذلك ساعدت المساعدة الألمانية لسبل العيش الحضرية وتدريب الشباب والنساء على اكتساب المهارات المهنية ومنح الأعمال الصغيرة، بينما يعمل تمويل رقمنة نظام التوزيع العام على تعزيز الحماية الاجتماعية للحكومة للمواطنين.



إنه نهج شامل، ونشكر شعب وحكومة ألمانيا على المساهمة السخية".

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