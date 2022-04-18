2022/04/18 | 20:53 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداد

أعلن جهاز الأمن الوطني، اليوم الاثنين، القبض على (14) متهماً بزيادة الأسعار في 3 محافظات.

وقال إعلام الجهاز في بيان تلقته (بغداد اليوم) إن "المفارز الاقتصادية لجهاز الأمن الوطني تمكنت من اعتقال (14) متهماً بالتلاعب بأسعار المواد الغذائية في محافظات نينوى وواسط والبصرة منذ بدء الحملة التي يجريها الجهاز لمراقبة الأسواق التجارية ومتابعة أسعار السلع والمنتجات الغذائية،وقد جرى احالتهم إلى الجهات القضائية المختصة لاتخاذ الإجراءات العادلة بحقهم".

وعلى صعيد متصل "ضبطت مفارز الأمن الإقتصادي في محافظة الأنبار بالاشتراك مع قسم الرقابة الصحية مخزناً في أحد الأحياء التجارية يحتوي على أكثر من (3) أطنان من مادة الرز المنتهي الصلاحية، واعتقال (6) أشخاص بداخله يقومون بتعبئته باكياس تحمل تاريخ صلاحية جديد لذات العلامة التجارية".

وتابع "إذ تم إتلاف المضبوطات بمحضر إتلاف أصولي واحالة المتهمين إلى القضاء وفق أحكام المادة (467/ ق.ع) وتشميع المخزن".

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