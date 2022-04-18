توب 5: تفاعلات حرق المصحف في السويد.. وتعديلات دخول وإقامة الأجانب بالإمارات

2022/04/18 | 20:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من حرق المصحف والاحتجاجات والشغب في السويد إلى مطالبة برلمان الأردن بطرد سفير إسرائيل، واعتماد حكومة الإمارات تعديلات دخول وإقامات الأجانب للزائرين والمقيمين، مرورًا بالخطر الأكبر الذي "لا يتحدث عنه أحد" حاليًا على الاقتصاد العالمي، وصولا إلى عُماني خطف الأنفاس خلال نزوله الفالق الصخري العظيم في جبل شمس...إليكم ملخص يومي من CNN بالعربية بعناوين بعض أبرز القصص المتنوعة من الشرق الأوسط والعالم.

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