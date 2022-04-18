'داعش' يستهدف نقطة أمنية في عكاشات

2022/04/18 | 20:57 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، الاثنين، بقيام تنظيم "داعش" باستهداف نقطة أمنية في عكاشات بمحافظة الانبار.

وقال المصدر في حديث لـ السومرية نيوز، إن "داعش شن تعرضاً استهدف نقطة امنية تابعة للواء 17 في الحشد الشعبي في قاطع عكاشات بمحافظة الانبار".

وأضاف المصدر أنه "لم ترد معلومات حتى الان اذا كانت هناك اصابات".

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