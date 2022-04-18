2022/04/18 | 21:03 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ اعلنت وزارة الزراعة، اليوم الاثنين، اطلاق وجبة جديدة من سابحات أسماك الكارب في ذي قار وذكر بيان للوزارة وتلقته وكالة ايرث نيوز، انها ومن خلال دائرة الثروة الحيوانية، وجبة جديدة وبعدد (١٥٩٠٠٠٠٠) خمسة عشر مليون وتسعمائة ألف، من سابحات أسماك الكارب العادي والكارب العشبي كراس حيث تم إطلاق (٧٦٠٠٠٠٠ ) سبعة ملايين و […]

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