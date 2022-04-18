2022/04/18 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- العمل يناقش تقليل عمولة دفع رواتب الإعانة خبير لـ (الزمان): بلوغ إحتياطي المركزي عتبة 70 مليار دولار يعزّز بنية الإقتصاد المحلّي بغداد – قصي منذر رأى خبير اقتصادي ،ان بلوغ احتياطي البنك المركزي عتبة 70 مليار دولار، سيعزز بنية الاقتصاد المحلي ومكانته عالميا ، مجددا دعوته الى استثمار المبالغ في مشاريع الزراعة والصناعة من اجل […]

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