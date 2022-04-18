2022/04/18 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس هيئة الآثار: إكتشاف قارب فريد في الوركاء بغداد – حاكم الشمري في إطار التعاون بين الهيئة العامة للآثار والتراث وقسم الشرق في معهد الآثار الألماني، أعلن ليث مجيد حسين رئيس الهيئة العامة للآثار والتراث عن قيام البعثة العراقية الألمانية خلال الموسم التنقيبي في ربيع عام 2022 بكشف قاربٍ أثريٍ في محيط مدينة الوركاء الأثرية […]

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