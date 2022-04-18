2022/04/18 | 21:06 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سامراء تعتزم إنتاج مضادات السرطان وتوفير أدوية مفقودة بغداد – ندى شوكت كشفت الشركة العامة لصناعة الأدوية والمستلزمات الطبية في سامراء التابعة لوزارة الصناعة والمعادن ، ، عن التعاقد على إنشاء مصانع لإنتاج المستحضرات السرطانية داخل العراق، فيما اكدت جاهزيتها لتغطية حاجة البلاد من بعض المستحضرات الطبية بنسبة مئة بالمئة .وقال مديرالشركة خالد محيي علوان […]

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