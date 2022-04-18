الصين تبدأ بتشغيل محطتها المدارية العام الجاري

2022/04/18 | 22:02 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أعلنت إدارة الفضاء الوطنية الصينية أن بلادها تسعى لتشغيل محطتها المدارية بشكل رسمي العام الجاري.وحول الموضوع قال رئيس برنامج الرحلات الفضائية المأهولة في الصين، هاو تشون: “تخطط الصين لتنفيذ 6 عمليات إطلاق فضائي سترسل فيها مركبات إلى محطتها المدارية بهدف استكمال بناء المحطة وتشغيلها..عام 2022 سنطلق 6 مركبات نحو المحطة، وبعدها […]

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