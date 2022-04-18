التحليل النفسي وتطبيقاته المعرفية 5 - طلال الربيعي

2022/04/18 | 22:05 - المصدر: الحوار المتمدن

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#طلال_الربيعي المبادئ الأساسية للتحليل النفسيبطبيعة الحال, افضل من يقدم شرحا وافيا للمبادئ الأساسية للتحلل النفسي هو فرويد نفسه, كما فعل ذلك, وكما أشرت سابقا, في محاضراته الخمس, التي قام بالقائها في جامعة جامعة كلارك في ماساتشوستس, التي يمكن قراءتها هنا كلها بالكامل في: https://www.jstor.org/stable/pdf/1413001.pdf?refreqid=excelsior%3Ac3e5866f804b4336b0199d15c6e4772f&ab_segments=&origin=ك ......





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