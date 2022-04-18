“ناسا” تنوي بث بيانات إلى الفضاء والعلماء يحذرون من غزو فضائي

2022/04/18 | 22:11 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / ورد أن علماء جامعة أكسفورد البريطانية أطلقوا ناقوس الخطر بشأن خطط ناسا لبث بيانات الموقع وغيرها من المعلومات في الفضاء، محذرين من أن هذا الجهد قد يكون له عواقب وخيمة غير مقصودة.ويتمثل موضوع الخلاف في “منارة في المجرة” (BITG)، وهي عبارة عن بث للبيانات بواسطة فريق من الباحثين بقيادة وكالة ناسا […]

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