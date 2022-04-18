2022/04/18 | 22:23 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ فرض فريق روما الأول لكرة القدم، تعادلاً قاتلاً على نابولي مضيفه 1-1، الإثنين، في المرحلة 33 من الدوري الإيطالي، مسدياً بذلك خدمة لميلان المتصدر وجاره إنتر حامل اللقب.وبدا نابولي في طريقه لتعويض سقوطه في المرحلة الماضية على أرضه أمام فيورنتينا 2-3، وتعزيز حظوظه بالمنافسة على إحراز اللقب للمرة الأولى منذ 1990، وذلك […]

ظهرت المقالة روما يخطف تعادلاً قاتلاً أمام نابولي في الكالتشيو أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (روما يخطف تعادلاً قاتلاً أمام نابولي في الكالتشيو) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (روما يخطف تعادلاً قاتلاً أمام نابولي في الكالتشيو) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).