"أكبر ألم".. رونالدو يعلن وفاة طفله حديث الولادة

2022/04/18 | 22:23 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن نجم نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي، كريستيانو رونالدو، الاثنين، وفاة أحد توأمين حديث الولادة، من صديقته عارضة الأزياء، جورجينا رودريغيز.

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