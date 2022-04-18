5 فوائد مهمة عند تناول الموز يوميا

2022/04/18 | 22:27 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يساعد في تقليل خطر الإصابة بسرطان القولون والمستقيم.

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