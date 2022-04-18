كتلة الوطني الكردستاني تطالب البرلمان باعلان موقفه من العمليات العسكرية التركية

2022/04/18 | 22:28 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ طالب مقرر كتلة الاتحاد الوطني الكردستاني، كاروان يارويس، اليوم الاثنين، مجلس النواب، باعلان موقفه من هذه العمليات العسكرية وارسال لجنة تقصي الحقائق الى المناطق الحدودية.وقال يارويس، في بيان وتلقته ايرث نيوز، انه “في فصل الشتاء والبرد يقوم الجيش التركي بعمليات قصف بالطائرات والمدفعية، وفي فصل الصيف ينفذ عمليات عسكرية واسعة داخل اراضي […]

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