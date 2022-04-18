"ألم كبير".. كريستيانو رونالدو يعلن وفاة طفله الرضيع

2022/04/18 | 22:30 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن كريستيانو رونالدو نجم مانشستر يونايتد الإنجليزي، الاثنين، وفاة ابنه الرضيع.

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