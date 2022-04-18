2022/04/18 | 22:34 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

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مستشار الكاظمي: الاعتماد على الموازنة من دون وجود جباية حقيقية لا يحل مشكلة الكهرباء » وكالة الأنباء العراقية

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اليوم, 22:31

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