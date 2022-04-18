2022/04/18 | 22:36 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلن الحشد الشعبي، الاثنين، عن صد تعرض "داعشي" غربي محافظة الأنبار.

وقال الحشد في بيان، إن "قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي تصدت، الاثنين، تعرضا لفلول داعش الارهابي غربي الانبار".وأضاف البيان أن "مجموعة داعشية تستقل عجلتين نوع بيك اب قامت بالتعرض لقوات اللواء 17 بالحشد الشعبي في منطقة عكاشات وبعد الاشتباك معهم قدمت اليهم تعزيزات بعجلتين اضافيتين، قبل ان تتمكن قوة من اللواء 17 بالحشد الشعبي من التصدي لهم".

وكان مصدر أمني أفاد، اليوم الاثنين، بقيام تنظيم "داعش" باستهداف نقطة أمنية في عكاشات بمحافظة الانبار.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحشد يعلن صد تعرض 'داعشي' في الأنبار) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحشد يعلن صد تعرض 'داعشي' في الأنبار) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).