2022/04/18 | 22:45 - المصدر: قناة التغيير
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد الأهداف الحقيقية لعملية قفل المخلب !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: _bKhKvWW0ys
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. شاهد الأهداف الحقيقية لعملية قفل المخلب !) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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