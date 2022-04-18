الكشف عن مواصفات هاتف Doogee الجديد

2022/04/18 | 22:45 - المصدر: وكالة المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة… كشفت بعض مواقع الإنترنت عن مواصفات هاتف Doogee القادم الذي سيكون من بين أفضل الهواتف المتينة من حيث التقنيات وقدرات التصوير.وتبعا لأحدث التسريبات فإن هاتف Doogee S98 Pro من المنتظر ان يظهر رسميا في مايو المقبل كنسخة معدلة عن هاتف Doogee S98 الذي ظهر مؤخرا.وسيحصل الهاتف على قدرات تصوير فائقة بفضل […]

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