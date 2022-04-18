2022/04/18 | 22:45 - المصدر: زاكروس

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: wJ6jvkcIGhE

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. جرحى تشرين يشكون تسويف مطالبهم من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية) نشر أولاً على موقع (زاكروس) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ذي قار.. جرحى تشرين يشكون تسويف مطالبهم من قبل الحكومتين الاتحادية والمحلية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (زاكروس).