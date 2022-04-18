مجلس الأمن الدولي يعقد جلسة مغلقة الثلاثاء لبحث التوترات في القدس

2022/04/18 | 23:22 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ أفادت وكالة “أ ف ب” نقلا عن مصادر دبلوماسية بأن مجلس الأمن الدولي سيعقد صباح الثلاثاء جلسة مغلقة للبحث في تصاعد حدة التوترات في القدس.وأشارت إلى أن هذا الاجتماع سينعقد بناء على طلب فرنسا وإيرلندا والصين والنرويج والإمارات، بعدما أدت موجة جديدة من العنف الأحد إلى إصابة أكثر من 20 شخصا داخل […]

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