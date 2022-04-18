"غضب غير مؤقت".. الجزائر تطلب "توضيحات" إسبانية بشأن الصحراء الغربية

2022/04/18 | 23:25 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الجزائر، الاثنين، أن عودة سفيرها إلى مدريد مرهونة بتقديم الحكومة الإسبانية "توضيحات مسبقة" بشأن الأسباب التي جعلتها تغير موقفها من قضية الصحراء الغربية ليصب في صالح الموقف المغربي.

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