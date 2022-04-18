وزير الكهرباء يضع شرطا ليكون الصيف المقبل أفضل من السابق

2022/04/18 | 23:27 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أكد وزير الكهرباء عادل كريم، اليوم الاثنين، أن الصيف المقبل سيكون أفضل من السابق في حال توفر الغاز، فيما دعا المواطنين إلى ترشيد استهلاك الطاقة.وقال كريم في حديث متلفز تابعته وكالة إيرث نيوز “قدمنا خطة طموحة الى مجلس الوزراء لأربع سنوات”، مؤكدا انه “في حال توفر الغاز سيكون الصيف المقبل افضل […]

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