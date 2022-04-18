تفاصيل اجتماع الاطار التنسيقي والاتحاد والوطني وتحالف العزم

2022/04/18 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عقد الاطار التنسيقي والاتحاد والوطني وتحالف العزم مساء اليوم اجتماعا في مكتب رئيس ائتلاف دولة القانون .وجرى خلال الاجتماع بحث تطورات الوضع السياسي والمخرجات التي من شأنها انهاء حالة الركود السياسي الراهن . واكدت القوى المجتمعة على اهمية مواصلة المساعي لايجاد مخرج للازمة السياسية ، الامر الذي يستدعي التنازل من جميع الاطراف والقوى الوطنية عن مصالحها الخاصة لمصالح المواطن والمضي في طرح (خارطة طريق ) تسعى لاحداث انفراجة في العملية السياسية والانتقال الى الخطوات العملية لتشكيل الحكومة وتلبية مطالب الشعب العراقي . وشدد المجتمعون على ضرورة الاسراع في وضع الخطوط العريضة لخارطة الطريق والبدء فورا في محاورة جميع القوى السياسية والجلوس على طاولة حوار من اجل التفاهم لتعزيز العملية الديمقراطية وحمايتها من الفوضى واستعادة ثقة المواطن العراقي بالنظام السياسي القائم .

الاطار التنسيقي

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