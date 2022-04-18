تصريح حكومي جديد بشأن ارتفاع أسعار المواد الغذائية وسعر صرف الدولار - عاجل

2022/04/18 | 23:28 - المصدر: بغداد اليوم

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أكد المستشار الفني لرئيس مجلس الوزراء هيثم الجبوري، أن الوفرة المالية من عائدات النفطية استثمرت لتغطية العجز في موازنة 2021، فيما أشار إلى أن الاعتماد على الموازنة من دون وجود جباية حقيقية لا يحل مشكلة الكهرباء.

وقال الجبوري في تصريح متلفز تابعته (بغداد اليوم)، أنه "ليس لدينا فائض مالي خلال عام 2021"، لافتا إلى أن "الوفرة المالية من عائدات النفطية استثمرت لتغطية العجز في موازنة 2021".

وأضاف، أن "الحكومة ملزمة بصرف الأموال بنسبة 1 على 12 لعدم وجود موازنة لعام 2022"، مبينا أن "ارتفاع أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية هو بفعل الأزمة العالمية وليس سعر الصرف".

وأشار إلى أن "هناك فرقا بين المبالغ المخصصة في الموازنة والمصروف الفعلي".

وحول أزمة الطاقة الكهربائية ذكر الجبوري، أن "وزارة الكهرباء في السابق تدار حسب رؤية الوزير لا استراتيجية دولة"، مؤكدا ان "الاعتماد على الموازنة من دون وجود جباية حقيقية لا يحل مشكلة الكهرباء".

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