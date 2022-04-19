سوق السيارات في مصر.. قرارات حكومية للقضاء على ظاهرة الزيادات الإضافية بالأسعار

2022/04/18 | 23:31 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر جهاز حماية المستهلك في مصر عدة قرارات لتنظيم أسعار السيارات بعدما شهدت زيادة ملحوظة خلال الفترة الماضية نتيجة عوامل داخلية أبرزها انخفاض سعر صرف الجنيه أمام الدولار، وعوامل أخرى خارجية أهمها انخفاض حجم الإنتاج العالمي.

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