مجاهدى خلق ورحلة الى لندن - شريف حتاتة

2022/04/18 | 23:45 - المصدر: الحوار المتمدن

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#شريف_حتاتة مجاهدى خلق ورحلة إلى لندن --------------------------------------------------------------------- أجلس فى حديقة الفندق ، وأنتظر ...



الفندق اسمه " دولفين سكوير " أى " مربع الدرفيل " ، والحديقة واسعة مربعة تحيط بها المبانى المقامة بالطوب الأحمر .



فى منتصفها " فسقية " وتمثال من البرونز لثلاثة درافيل يمتطون بعضهم كالأطفال الذين يلعبون " النطة " ، ويحملقون ناحيتى بنظرة تبدو لى ساخرة .

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