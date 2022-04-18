2022/04/18 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: TZmbJzCUP2Y

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. مرتضى الملا جواد : الضمانات بمبادرة الحكيم تسعى لتمكين المعارضة بالاستحقاقات من اللجان البرلمانية) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. مرتضى الملا جواد : الضمانات بمبادرة الحكيم تسعى لتمكين المعارضة بالاستحقاقات من اللجان البرلمانية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).