2022/04/18 | 23:55 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: FIrA_JD2iiQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ابراهيم الدليمي : تحالف السيادة متمسك بمشروع الصدر و يرفض المبادرات التي لا تحمل طروحات جديدة) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ابراهيم الدليمي : تحالف السيادة متمسك بمشروع الصدر و يرفض المبادرات التي لا تحمل طروحات جديدة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).