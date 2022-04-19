2022/04/19 | 00:02 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نفت النيابة العامة في مصر، الاثنين، وجود شبهة جنائية في وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود عضو الهيئة العليا لحزب "الإصلاح والتنمية"، قائلة إن وفاته "نتيجة حالة مرضية مزمنة بالقلب".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مصر.. بيان من النيابة ينفي وجود شبهة جنائية بشأن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مصر.. بيان من النيابة ينفي وجود شبهة جنائية بشأن وفاة الباحث الاقتصادي أيمن هدهود) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).