مطالبة بحله.. سروة عبد الواحد: البرلمان العاجز عن عقد جلساته لا يستحق الاستمرار

2022/04/19 | 00:29 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / قالت رئيسة كتلة الجيل الجديد في مجلس النواب النائبة سروة عبد الواحد، اليوم الاثنين، أن البرلمان العاجز عن عقد جلساته لا يستحق الاستمرار، فيما دعته إلى حل نفسه.وكتبت عبد الواحد في تدوينة على “تويتر” تابعتها إيرث نيوز، أن “البرلمان الذي لا يستطيع عقد جلساته ويفشل في توزيع لجانه لا يستحق الاستمرار، […]

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سروة عبد الواحد: البرلمان العاجز عن عقد جلساته لا يستحق الاستمرار أولاً على ايرث نيوز.

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