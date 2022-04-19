العراق يصدر بياناً بعد العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة شمال البلاد

2022/04/19 | 00:30 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

أصدر العراق، الثلاثاء، بياناً رسمياً بعد العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة شمال البلاد، مؤكداً رفضه لها.

وقالت وزارة الخارجية في بيان، أن "حكومةُ جمهورية العراق ترفضُ رفضاً قاطعاً، وتدينُ بشدَّة العمليّات العسكريَّة التي قامت بها القوّات التركيَّة بقصف الأراضيّ العراقيَّة في منطقة متينة، الزاب ،أفاشين وباسيان في شمال العراق، عبر مروحيات أتاك والطائرات المُسيَّرة".وأضافت، أن "العراقُ يعدُّ هذا العمل خرقاً لسيادته، وحُرمة البلاد، وعملاً يُخالِف المواثيق والقوانين الدوليّة التي تُنَظِّم العلاقات بين البُلدان؛ كما يخالف -أيضاً- مبدأ حُسن الجوار الذي ينبغي أنَّ يكون سبباً في الحرص على القيام بالعمل التشاركيّ الأمنيّ خدمةً للجانبين".وأشارت إلى أن "الحكومةُ العراقيّةُ تؤَكِّدُ على أنَّ لاتكونَ أراضي العراق ؛مقراً أو ممراً لإلحاق الضررِ والأذى بأيٍ من دول الجوار، كما ترفض أنَّ يكونَ العراق ساحةً للصراعات وتصفية الحسابات لأطراف خارجيَّة أخرى".

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