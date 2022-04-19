2022/04/19 | 00:30 - المصدر: وان نيوز
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء العزاوي : من يدعي تمثيل #تشرين داخل البرلمان يمثل نفسه فقط | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
مصدر الفيديو: Tx8CeF_1suo
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ضياء العزاوي : من يدعي تمثيل #تشرين داخل البرلمان يمثل نفسه فقط | كلام معقول) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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