2022/04/19 | 00:30 - المصدر: قناة الفلوجة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: ER1SrJTM-ew

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. باسم أنطوان يدعو رئيس الوزراء إلى تنفيذ ما يخدم المواطنين في الورقة البيضاء وليس ما يخدم طبقة محددة) نشر أولاً على موقع (قناة الفلوجة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. باسم أنطوان يدعو رئيس الوزراء إلى تنفيذ ما يخدم المواطنين في الورقة البيضاء وليس ما يخدم طبقة محددة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة الفلوجة).